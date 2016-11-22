У вівторок, 22 листопада, на Днiстрi очiкується проходження максимального рiвня талого паводку висотою 400-450 см над нулем поста.

Рятувальники попереджають про підвищення рівня води на Дністрі / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"У першiй половинi доби 22 листопада на Днiстрi бiля водпоста Залiщики (Тернопiльська обл.) очiкується проходження максимального рiвня талого паводку висотою 400 - 450 см над нулем поста (рiвень води на 08:00 21 листопада дорiвнював 366 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 450-550 куб. м/c", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях очікується сильний вітер.