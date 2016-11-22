У Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9

12:11, 22 листопада 2016
355
0

У вівторок, 22 листопада, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9.

Flickr, Matt Katzenberger
У Новій Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Потужний землетрус у Японії призвів до утворення цунамі

Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 77 км на схід від міста Каслпойнт. Осередок стихії залягав на глибині 10 км

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3. Місцева влада випустила попередження про загрозу цунамі заввишки до трьох метрів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин