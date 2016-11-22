У вівторок, 22 листопада, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9.

У Новій Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 77 км на схід від міста Каслпойнт. Осередок стихії залягав на глибині 10 км

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3. Місцева влада випустила попередження про загрозу цунамі заввишки до трьох метрів.