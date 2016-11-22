На автошляхах України без опадів, на заході температура до +12°

13:00, 22 листопада 2016
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Сьогодні і завтра на українських трасах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +12°.

rutrassa.ru
На автошляхах України без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура 0°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, сонячно.

Сьогодні в Україні без опадів, на півдні температура до +9° (карта)

На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +1° ... +12°. У середу на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +11°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +2°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +2°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +1°. 23 листопада на цьому напрямку ясно і без опадів, температура -1°... +1°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +1° ... +5°. За даним напрямком в середу опадів не очікується, температура до +6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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