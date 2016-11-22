У Карибському морі сформувався тропічний шторм "Отто", який рухається у бік Нікарагуа.

Reuters

Про це повідомили в Національному центрі США по спостереженню за ураганами, передає Reuters.

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Зараз швидкість вітру сягає 85 км/год, шторм знаходиться приблизно в 495 км від міста Блуфілдс в Нікарагуа.

За прогнозами метеорологів, "Отто" найближчими днями може набрати силу урагану.

Нагадаємо, на захід Уельсу обрушився сильний шторм, а в місті Аберіствіт пронісся торнадо.