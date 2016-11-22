В Україні оголосили штормове попередження на 23 листопада

15:31, 22 листопада 2016
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У середу, 23 листопада, у деяких областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні вдень до +1°, без опадів

"23 листопада у Луганській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. 

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні і завтра на українських трасах без опадів. Найтепліше буде на заході - до +12°.

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