В Україні завтра без опадів, на сході вночі до -7° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 23 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до +6°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -4°, вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3.2 м/с.

У Львові 23 листопада сонячно, вночі -1°, вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі -1°, вдень +5°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.

У Вінниці в середу хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +3°, вітер північно-східний, до 4.3 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер південно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -7°, вдень +1°. Вітер східний, слабкий.

У Сімферополі ясно і без опадів. Температура вночі -3°, вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -5°, вдень +1°. Вітер східний, до 8.4 м/с.

У Краматорську в середу без опадів, температура вночі -8°, вдень +1°, вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра ясно. Температура вночі -9°, вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 5.5 м/с.

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