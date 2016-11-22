У Києві завтра без опадів, вдень температура до +1°

19:00, 22 листопада 2016
1072
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 листопада в столиці без опадів, температура повітря вдень +1°.

УНІАН
У Києві завтра до +1° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +12°

Вітер південний і південно-східний, до 3.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:25, зайде о 16:02.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до +6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин