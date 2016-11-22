У Києві завтра без опадів, вдень температура до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 листопада в столиці без опадів, температура повітря вдень +1°.

У Києві завтра до +1° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

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Вітер південний і південно-східний, до 3.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:25, зайде о 16:02.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до +6°.

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