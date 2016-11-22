У Японії після землетрусу річка потекла у протилежному напрямку (відео)

Після потужного землетрусу, що викликав хвилю цунамі, річка Сунаоші в японському місті Тагадзе тимчасово змінила напрям течії.

Річка потекла в протилежному напрямку / скріншот

Півтораметрова хвиля цунамі після землетрусу в Японії змусила річку Сунаоші змінити напрям течії. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Місто Тагадзе, де помітили зміну течії, знаходиться в префектурі Міягі, сусідній з префектурою Фукусіма - там також відчувалися наслідки підземних поштовхів.

Small tsunami wave surged up the Sunaoshi River after Magnitude 6.9 earthquake off Japan coast early Tuesday: https://t.co/f2b88UUlic pic.twitter.com/N4AaQO5OZi — The Weather Network (@weathernetwork) 22 листопада 2016 р.

Як відомо, у 2011 році в цих районах вже був землетрус - він призвів до аварії на АЕС "Фукусіма", що стало однією з найбільших катастроф в історії країни.

Цього разу обійшлося без серйозних наслідків, але на станції тимчасово відключився блок охолодження. Вчені говорять, що в найближчі дні підземні поштовхи можуть повторитися.

Як повідомлялося раніше, біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3, який призвело до утворення цунамі.

Геологічна служба США оцінила магнітуду поштовхів в 6,9. Поштовхи сталися о 5:59 22 листопада за місцевим часом (22:59 21 листопада по Києву).