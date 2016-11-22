У Японії після землетрусу річка потекла у протилежному напрямку (відео)

20:44, 22 листопада 2016
1601
0

Після потужного землетрусу, що викликав хвилю цунамі, річка Сунаоші в японському місті Тагадзе тимчасово змінила напрям течії.

скріншот
Річка потекла в протилежному напрямку / скріншот

Півтораметрова хвиля цунамі після землетрусу в Японії змусила річку Сунаоші змінити напрям течії. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Потужний землетрус у Японії призвів до утворення цунамі

Місто Тагадзе, де помітили зміну течії, знаходиться в префектурі Міягі, сусідній з префектурою Фукусіма - там також відчувалися наслідки підземних поштовхів.

Як відомо, у 2011 році в цих районах вже був землетрус - він призвів до аварії на АЕС "Фукусіма", що стало однією з найбільших катастроф в історії країни.

Цього разу обійшлося без серйозних наслідків, але на станції тимчасово відключився блок охолодження. Вчені говорять, що в найближчі дні підземні поштовхи можуть повторитися.

Як повідомлялося раніше, біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3, який призвело до утворення цунамі.

Геологічна служба США оцінила магнітуду поштовхів в 6,9. Поштовхи сталися о 5:59 22 листопада за місцевим часом (22:59 21 листопада по Києву).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин