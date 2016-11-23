В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +6° (карта)

08:03, 23 листопада 2016
431
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до +6°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3.2 м/с.

На автошляхах України без опадів, на заході температура до +12°

У Львові 23 листопада сонячно, температура повітря вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +5°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу хмарно з проясненнями. Температура +5°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер північно-східний, до 4.3 м/с.

УНІАН
На заході до +6° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до -1°, вітер південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +1°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +1°. Вітер східний, до 8.4 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

В Україні оголосили штормове попередження на 23 листопада

У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 5.5 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні Сильні зливи, грози та град: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин