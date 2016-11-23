В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +6° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до +6°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3.2 м/с.

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У Львові 23 листопада сонячно, температура повітря вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +5°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу хмарно з проясненнями. Температура +5°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер північно-східний, до 4.3 м/с.

На заході до +6° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до -1°, вітер південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +1°. Вітер східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +1°. Вітер східний, до 8.4 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, удень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 5.5 м/с.

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