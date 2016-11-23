В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +6° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до +6°.
У столиці без опадів, удень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3.2 м/с.
На автошляхах України без опадів, на заході температура до +12°
У Львові 23 листопада сонячно, температура повітря вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +5°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу хмарно з проясненнями. Температура +5°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +3°, вітер північно-східний, до 4.3 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до -1°, вітер південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні сонячно. Температура вдень +5°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +1°. Вітер східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +1°. Вітер східний, до 8.4 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, удень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
В Україні оголосили штормове попередження на 23 листопада
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень 0°. Вітер східний та південно-східний, до 5.5 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°