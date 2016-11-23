У Києві сьогодні вдень до +1°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 23 листопада, у столиці вдень до +1°, без опадів.

У Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -2°. Вітер південний і південно-східний, до 3.2 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:25, зайде о 16:02.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході - до +6°.

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