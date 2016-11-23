У Болівії оголосили надзвичайний стан через посуху

Президент Болівії Ево Моралес оголосив надзвичайний стан в країні через брак води, спровокований тривалою посухою.

Засуха в Болівії / Reuters

За прогнозами метеорологів, у Болівії дощів не очікується до початку грудня, передає Al Jazeera.

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Моралес заявив, що болівійці "повинні бути готові до гіршого".

На даний момент висотні будівлі в столиці Сукре отримують воду лише протягом трьох годин на добу, оскільки резервуари міста майже висохли.

У той же час 70% населення муніципалітету Корке не вистачає питної води.

Нагадаємо, у китайському автономному окрузі Внутрішня Монголія від сильної посухи постраждали 1,3 млн людей.