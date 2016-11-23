Шторм "Отто" досяг сили урагану
Тропічний шторм "Отто", який сформувався в Карибському морі, досяг сили урагану першої з п'яти категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.
Про це повідомив Національний центр спостереження за ураганами в американському штаті Флорида, передає ТАСС.
Руйнівний торнадо пронісся на заході Уельсу (фото, відео)
Наголошується, що швидкість вітру в межах урагану досягає 33 м/с.
На даний момент "Отто" рухається у напрямку до Нікарагуа і Коста-Рики. Очікується, що ураган досягне території цих країн у четвер.
У Коста-Ріці 22 листопада почалася обов'язкова евакуація з ряду районів на карибському узбережжі і на кордоні з Нікарагуа. Також в деяких регіонах уряд оголосив "червоний" рівень тривоги.
Нагадаємо, ураган "Метью" завдав Гаїті збитків майже на $2 мільярди.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +18°
-
Дніпро+34°... +22°
-
Донецьк+37°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +23°
-
Івано-Франківськ+22°... +15°
-
Київ+26°... +19°
-
Кіровоград+29°... +21°
-
Луганськ+36°... +22°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+24°... +16°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+29°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +17°
-
Сімферополь+32°... +20°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+24°... +16°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+24°... +17°
-
Черкаси+28°... +19°
-
Чернігів+27°... +18°
-
Чернівці+24°... +16°
Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 80 %
Тиск: 762 мм
Вітер: 5.1 м/с
Ймовірність опадів: 62 %
Схід: 05:45
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин