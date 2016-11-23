Шторм "Отто" досяг сили урагану

Тропічний шторм "Отто", який сформувався в Карибському морі, досяг сили урагану першої з п'яти категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Наслідки урагану "Отто" / Reuters

Про це повідомив Національний центр спостереження за ураганами в американському штаті Флорида, передає ТАСС.

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Наголошується, що швидкість вітру в межах урагану досягає 33 м/с.

На даний момент "Отто" рухається у напрямку до Нікарагуа і Коста-Рики. Очікується, що ураган досягне території цих країн у четвер.

У Коста-Ріці 22 листопада почалася обов'язкова евакуація з ряду районів на карибському узбережжі і на кордоні з Нікарагуа. Також в деяких регіонах уряд оголосив "червоний" рівень тривоги.

Нагадаємо, ураган "Метью" завдав Гаїті збитків майже на $2 мільярди.