У Китаї через снігопад скасували понад 230 авіарейсів

Понад 10 тисяч пасажирів змушені залишатися в міжнародному аеропорту "Сінжен" в Чженчжоу (Китай) через снігопад.

Reuters

В аеропорту скасували 237 рейсів, повідомляє Xinhua.

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Місцева влада оголосила "червоний" (найвищий) рівень тривоги через хуртовину. Снігопад, що змінювався дощем, почався в регіоні вночі 21 листопада.

Відзначається, що через складні погодні умови були частково скасовані деякі автобусні рейси, а поїзди слідують з меншою швидкістю.

Нагадаємо, у Стокгольмі (Швеція) випало понад 30 см снігу, що є рекордним показником листопада з початку спостережень у 1905 році.