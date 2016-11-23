Ураган "Отто" забрав життя семи людей у Панамі

У результаті урагану "Отто" у Панамі загинули не менше семи осіб.

Наслідки урагану "Отто" в Панамі / Reuters

Про це повідомила національна система цивільної оборони Панами.

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Серед загиблих щонайменше троє неповнолітніх, включно з дитиною 1,5 років, дев'ятирічним хлопчиком і 14-річним підлітком, передає "РИА Новости".

У вівторок, 22 листопада, президент країни Хуан Карлос Варела оголосив про введення "червоного" рівня тривоги в прибережних районах, на решті території країни зберігається "жовтий" рівень небезпеки.

У всіх школах країни скасували заняття, а також призупинили судноплавство для частини суден у прибережних водах.

Нагадаємо, у Коста-Ріці 22 листопада через угарану "Отто" почалася обов'язкова евакуація з ряду районів на карибському узбережжі і на кордоні з Нікарагуа.