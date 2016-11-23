На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +11°

У середу і четвер на автошляхах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +11°.

На автошляхах України без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сонячно. Температура +1°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, без опадів.

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На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +2° ... +11°. У четвер на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +10°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +3°, ясно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +4°.

У напрямку Харкова сонячно. Температура в дорозі до +2°. 24 листопада на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура 0°... +3°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +2° ... +5°. За даним напрямом у четвер опадів не очікується, температура до +5°.

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