У Нікарагуа оголосили "червоний" рівень тривоги через ураган "Отто"
У Нікарагуа оголосили "червоний" (високий) рівень тривоги в районах на узбережжі Карибського моря через наближення урагану "Отто".
Про це повідомила Національна система запобігання і ліквідації наслідків стихійних лих, передає ТАСС.
Руйнівний торнадо пронісся на заході Уельсу (фото, відео)
"Червоний" рівень тривоги оголосили в районах Атлантіко-Сур, Селайя і Ріо-Сан-Хуан, а "жовтий" (середній) на решті території країни. Місцевих жителів просять проявляти особливу обережність, влада готова евакуювати близько 7 тисяч осіб з потенційно вразливих районів.
Зараз "Отто" знаходиться приблизно в 400 км від території Нікарагуа.
Нагадаємо, у результаті урагану "Отто" в Панамі загинули не менше семи осіб.
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