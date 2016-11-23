Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,2

Біля східних берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,2.

Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Підземні поштовхи були зафіксовані в 46 км на південний схід від населеного пункту Наміе. Вогнище землетрусу залягало на глибині 12,7 км.

Нагадаємо, 22 листопада біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 10 км від узбережжя префектури Фукусіма. Місцева влада випустила попередження про загрозу цунамі.