Завтра в Україні без опадів, на сході вночі до -7° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -2°, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 2.9 м/с.

У Львові 24 листопада мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +8°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +3°, вдень +6°. Вітер південний і південно-західний, до 3,5 м/с.

У Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +1°, вдень +4°, вітер мінливий, до 2.5 м/с.

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі -8°, вдень -1°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура вночі -7°, вдень +3°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +7°. Вітер південний і західний, до 2.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер східний, до 6.3 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -8°, вдень +4°, вітер східний та південний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра ясно. Температура вночі -8°, вдень +5°. Вітер південний і південно-східний, до 3,4 м/с.

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