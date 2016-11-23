У Києві завтра вдень до +3°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 листопада, у столиці без опадів, температура повітря вдень +3°.

У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

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Вітер південний і південно-західний, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:27, а зайде у 16:01.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

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