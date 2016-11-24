В Японії стався землетрус магнітудою 6,1

Землетрус магнітудою 6,1 стався на північному сході Японії.

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Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

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Епіцентр знаходився неподалік від узбережжя, але загроза цунамі не оголошувалася.

На двох АЕС в префектурі Фукусіма порушень в результаті землетрусу не зафіксовано, повідомила компанія-оператор Tokyo Electric Power Company Holdings.

Нагадаємо, 22 листопада біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 10 км від узбережжя префектури Фукусіма. Місцева влада випустила попередження про загрозу цунамі.