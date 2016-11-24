В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +7° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +7°.
У столиці без опадів, удень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 2.9 м/с.
На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +11°
У Львові 24 листопада мінлива хмарність, температура повітря вдень +8°. Вітер південний і південно-західний, легкий.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +6°. Вітер південний і південно-західний, до 3,5 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура +2°. Вітер південний і південно-західний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, вітер мінливий, до 2.5 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +1°, вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер південний і західний, до 2.0 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря +3°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +2°. Вітер східний, до 6.3 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, удень +4°. Вітер східний та південний, легкий.
Погода на тиждень: в Україні без опадів, на сході очікуються заморозки
У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +5°. Вітер південний і південно-східний, до 3,4 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°