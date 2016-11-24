В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +7° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 24 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 2.9 м/с.

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У Львові 24 листопада мінлива хмарність, температура повітря вдень +8°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +6°. Вітер південний і південно-західний, до 3,5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура +2°. Вітер південний і південно-західний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, вітер мінливий, до 2.5 м/с.

На півдні до +7° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +1°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер південний і західний, до 2.0 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря +3°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +2°. Вітер східний, до 6.3 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, удень +4°. Вітер східний та південний, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +5°. Вітер південний і південно-східний, до 3,4 м/с.

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