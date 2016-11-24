Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +3°

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 листопада у столиці вдень до +3°, без опадів.

У Києві до +3° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +2°. Вітер південний і південно-східний, до 3.2 м/с.

Читайте також На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +11°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:27, а зайде у 16:01.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.