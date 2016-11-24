Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +3°

08:30, 24 листопада 2016
415
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 листопада у столиці вдень до +3°, без опадів.

У Києві до УНІАН
У Києві до +3° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +2°. Вітер південний і південно-східний, до 3.2 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на заході температура до +11°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:27, а зайде у 16:01.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 листопада, в Україні без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході спека до +38° (відеопрогноз)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин