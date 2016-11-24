У Нікарагуа евакуюють понад 10 тисяч осіб через ураган "Отто"

Більше 10,5 тис. осіб евакуюють у Нікарагуа через наближення урагану "Отто".

Наслідки урагану "Отто" / Reuters

Про це повідомила офіційний представник уряду країни Росаріо Мурільйо.

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За її словами, людей розмістять в 40 тимчасових притулках, передає ТАСС.

7 тис. людей евакуюють з найбільш вразливих зон муніципалітету Блуфілдс на узбережжі Карибського моря, 1,4 тис. - з острова Корн-Айленд, 1 тис. - з Пунта-Горда, 870 - з Сан-Хуан-де-Нікарагуа.

За прогнозами метеорологів, "Отто" досягне узбережжя країни близько 12:00 за місцевим часом 24 листопада.

Через ураган в Панамі постраждали близько 150 сімей, 7 людей загинули, 11 пропали без вісті.