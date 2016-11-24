У Нікарагуа евакуюють понад 10 тисяч осіб через ураган "Отто"

09:33, 24 листопада 2016
390
0

Більше 10,5 тис. осіб евакуюють у Нікарагуа через наближення урагану "Отто".

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Отто" / Reuters

Про це повідомила офіційний представник уряду країни Росаріо Мурільйо.

Шторм "Отто" досяг сили урагану

За її словами, людей розмістять в 40 тимчасових притулках, передає ТАСС.

7 тис. людей евакуюють з найбільш вразливих зон муніципалітету Блуфілдс на узбережжі Карибського моря, 1,4 тис. - з острова Корн-Айленд, 1 тис. - з Пунта-Горда, 870 - з Сан-Хуан-де-Нікарагуа.

За прогнозами метеорологів, "Отто" досягне узбережжя країни близько 12:00 за місцевим часом 24 листопада.

Через ураган в Панамі постраждали близько 150 сімей, 7 людей загинули, 11 пропали без вісті.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин