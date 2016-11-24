У Токіо вперше за 54 роки випав листопадовий сніг (фоторепортаж)

10:29, 24 листопада 2016
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Вперше за 54 роки у листопаді в Токіо (Японія) випав сніг.

Снігопад у Токіо / Reuters
Снігопад у Токіо / Reuters

Така погода застала зненацька жителів міста, оскільки зазвичай в цю пору року температура повітря не опускається нижче +10°, повідомляє BBC.

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Снігопад викликаний незвичайним холодним фронтом, який проходить над Токіо, однак зараз температура не опускається нижче 0°.

Через несподіваний сніг у Токіо вже зафіксовані складнощі в роботі громадського транспорту. Японські метеорологи попереджають мешканців про можливу ожеледь.

Нагадаємо, у Стокгольмі (Швеція) випало понад 30 см снігу, що є рекордним показником листопада з початку спостережень у 1905 році.

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