У Коста-Риці оголосили надзвичайний стан через наближення урагану "Отто"

11:33, 24 листопада 2016
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Президент Коста-Рики Луїс Гільєрмо Соліс оголосив надзвичайний стан в країні у зв'язку з наближенням урагану "Отто".

Reuters
Reuters

Соліс провів зустріч з керівництвом екстрених служб, після чого дав прес-конференцію і пообіцяв найближчим часом підписати указ про режим НС, а також оголосив 24 і 25 листопада вихідними для всіх держслужбовців, передає "РИА Новости".

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Крім того, у Коста-Риці розшили дію "червоного" рівня тривоги ще на кілька районів. Раніше місцева влада призвела рятувальні служби в бойову готовність і розпорядилася евакуювати з прибережних районів близько 4 тисяч жителів.

Нагадаємо, понад 10,5 тис. осіб евакуюють в Нікарагуа через наближення урагану "Отто".

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