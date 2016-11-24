У результаті сходу зсуву в Новій Каледонії загинули п'ять осіб
Не менше п'яти людей загинули в результаті сходу зсуву в Новій Каледонії (особлива адміністративно-територіальна структура Франції в Тихому океані).
Безперервна злива спричинила зсуви в гірських районах островів, три людини зникли безвісти, вісім отримали поранення, повідомляє ABC.
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У Червоному Хресті повідомили, що в Новій Каледонії за ніч випала місячна норма опадів.
Місцеве телебачення повідомило, що від стихії найбільше постраждало місто Хуайлу. Тут сильний вітер зірвав дахи з будинків і виривав дерева з корінням.
Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в Китаї загинули 15 осіб. Зсув зійшов в селі Суцунь в повіті Суйчан після того, як на країну обрушився тайфун "Мегі".
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