На автошляхах України сьогодні сонячно і без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

13:00, 24 листопада 2016
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У четвер на українських трасах без опадів, у п'ятницю місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +10°.

Завтра на автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН
Завтра на автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +1°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, місцями пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород без опадів, температура у дорозі +2° ... +8°. У п'ятницю на цьому маршруті практично без опадів, температура до +10°.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +7° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +2°, сонячно. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +2°.

У напрямку Харкова сонячно. Температура в дорозі до +2°. 25 листопада на цьому напрямку очікуються опади, температура 0°... +2°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +2° ... +5°. За даним напрямом у п'ятницю синоптики прогнозують дощі, температура до +5°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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