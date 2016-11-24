У результаті снігопаду в Токіо постраждали 30 осіб

14:35, 24 листопада 2016
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Через незвично ранній снігопад у Токіо (Японія) постраждали не менше 34 людей.

Снігопад у Токіо / Reuters
Снігопад у Токіо / Reuters

Сьогодні, 24 листопада, у Токіо і сусідніх префектурах пішов сніг. В останній раз в листопаді снігопад тут було зафіксовано 54 роки тому, передає "РИА Новости" з посиланням на телекомпанію Asahi.

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Крім того, метеорологи повідомили, що вперше за 141 рік - з 1875 року - у центральних районах Токіо сформувався сніговий покрив. Це раніше середньорічних показників на 40 з гаком днів.

У префектурі Токіо постраждали 6 людей, Сайтаме - 10, у Канагаві - 7. Усього в регіоні Канто, де розташований Токіо, отримали переломи і травми 34 людини. Очікується, що сніг припиниться вже до ночі.

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