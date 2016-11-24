Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув два стовпи попелу на висоту 6 км

Вулкан Шивелуч на півострові Камчатка (РФ) викинув два стовпи попелу на висоту 6 км.

Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув два стовпи попелу на 6 км / flickr.com Eugene Kaspersky

Викиди зареєстровані в 03:07 та 03:19 за Гринвічем, передає ТАСС з посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби РАН.

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Вулкан закритий хмарністю, візуально стовпи не спостерігалися.

"Вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки. Він є потенційно небезпечним для місцевих і міжнародних авіаліній, що проходять в районі Камчатки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вулкан Сінабунг вранці 6 листопада викинув стовп попелу, який піднявся на висоту 1500 м.