Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув два стовпи попелу на висоту 6 км
Вулкан Шивелуч на півострові Камчатка (РФ) викинув два стовпи попелу на висоту 6 км.
Викиди зареєстровані в 03:07 та 03:19 за Гринвічем, передає ТАСС з посиланням на Камчатську філію Геофізичної служби РАН.
Два вулкана на Камчатці викинули стовпи попелу на висоту 5,5 км
Вулкан закритий хмарністю, візуально стовпи не спостерігалися.
"Вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки. Він є потенційно небезпечним для місцевих і міжнародних авіаліній, що проходять в районі Камчатки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вулкан Сінабунг вранці 6 листопада викинув стовп попелу, який піднявся на висоту 1500 м.
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