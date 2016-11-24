В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +7° (відеопрогноз)

18:30, 24 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 25 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

otzyv.ru
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / otzyv.ru

У Києві завтра пройде дощ, вночі -2°, вдень +2°. Вітер західний та північно-західний, до 2.8 м/с.

У Львові 25 листопада невеликий дощ, вночі -3°, вдень +5°. Вітер мінливий, легкий.

На автошляхах України сьогодні сонячно і без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -1°, вдень +4°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.

У Вінниці в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +3°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі -1°, вдень +7°, вітер мінливий, до 2,1 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер західний та південно-західний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень 0°. Вітер південно-західний, слабкий.

У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер південний і західний, до 3.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі -4°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -3°, вдень +1°, вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.7 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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