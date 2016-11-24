У Києві завтра пройде дощ, вдень до +2°

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 листопада у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +2°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

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Вітер західний та північно-західний, до 2.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:28, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

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