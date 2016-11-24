У Києві завтра пройде дощ, вдень до +2°

19:00, 24 листопада 2016
587
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 листопада у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +2°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

На автошляхах України сьогодні сонячно і без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

Вітер західний та північно-західний, до 2.8 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:28, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 листопада, в Україні місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Стрічка новин