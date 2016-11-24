В Ізраїлі третю добу вирують лісові пожежі, сотні людей евакуйовані (фоторепортаж, відео)

17:38, 24 листопада 2016
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В Ізраїлі та в поселеннях на Західному березі сотні людей евакуйовані через лісові пожежі, які не вдається згасити протягом трьох днів.

Лісові пожежі в Ізраїлі / Фото REUTERS
Лісові пожежі в Ізраїлі / Фото REUTERS

Як повідомляє ВВС, вогонь швидко поширюється в наслідок сухого гарячого вітру, полум'я вже досягло міста Хайфи.

Траса між Тель-Авівом і Єрусалимом перекрита.

Служба швидкої допомоги повідомила, що 35 осіб проходять лікування від отруєння димом. Інформації про загибель людей і про важко постраждалих немає.

Департамент пожежної безпеки Ізраїлю підтвердив, що в Хайфі деякі жителі опинилися відрізаними через пожежі, вогонь підбирається до заправної станції.

В одному з передмість Хайфи полум'я заввишки десять метрів загрожує кільком багатоповерховим будинкам, повідомляє AFP.

На Західному березі у деяких поселеннях зруйновані будинки та машини, а з однієї з шкіл евакуйовані 300 учнів.

У міністерстві внутрішніх справ країни вважають, що як мінімум половина пожеж сталася в результаті підпалів.

За підозрою в підпалі в районі Єрусалиму заарештовані чотири людини, в четвер вони повинні постати перед судом, повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу поліції.

Ряд країн направили Ізраїлю допомогу для гасіння пожежі.

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