В Ізраїлі лютують лісові пожежі: в околицях Хайфи евакуйовано понад 60 тисяч людей

Понад 60 тисяч людей евакуювали через лісову пожежу, яка вирує в околицях Хайфи в Ізраїлі.

Лісова пожежа в Ізраїлі / REUTERS

Поліцейські евакуювали мешканців з будинків на горі Кармель, де розташовуються багато престижних районів Хайфи. Про це повідомляє "Сноб" з посиланням на Times of Israel.

Крім того, евакуйовано університет Хайфи і Техніон (Ізраїльський технологічний інститут).

Пожежа в околицях Хайфи розпочався відразу в п'яти місцях. Спершу горів ліс, що оточує місто, а через кілька годин вогонь перекинувся на міські будівлі. Поліцейські припустили, що може йтися про підпали, проте вони сумніваються, що це була організована атака. «Цілком ймовірно, що в деяких випадках підпалу є націоналістичний мотив», - сказав представник поліції. Кількох людей заарештували.

Як повідомлялось, за підозрою в підпалі в районі Єрусалиму заарештовані чотири людини, в четвер вони повинні постати перед судом, повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу поліції.

Ряд країн направили Ізраїлю допомогу для гасіння пожежі.