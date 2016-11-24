В Ізраїлі лютують лісові пожежі: в околицях Хайфи евакуйовано понад 60 тисяч людей
Понад 60 тисяч людей евакуювали через лісову пожежу, яка вирує в околицях Хайфи в Ізраїлі.
Поліцейські евакуювали мешканців з будинків на горі Кармель, де розташовуються багато престижних районів Хайфи. Про це повідомляє "Сноб" з посиланням на Times of Israel.
Крім того, евакуйовано університет Хайфи і Техніон (Ізраїльський технологічний інститут).
Пожежа в околицях Хайфи розпочався відразу в п'яти місцях. Спершу горів ліс, що оточує місто, а через кілька годин вогонь перекинувся на міські будівлі. Поліцейські припустили, що може йтися про підпали, проте вони сумніваються, що це була організована атака. «Цілком ймовірно, що в деяких випадках підпалу є націоналістичний мотив», - сказав представник поліції. Кількох людей заарештували.
Як повідомлялось, за підозрою в підпалі в районі Єрусалиму заарештовані чотири людини, в четвер вони повинні постати перед судом, повідомляє Reuters з посиланням на прес-службу поліції.
Ряд країн направили Ізраїлю допомогу для гасіння пожежі.
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