Біля берегів Сальвадору стався землетрус магнітудою 7 балів
У Тихому океані біля узбережжя Сальвадору стався землетрус магнітудою 7,0 балів.
Про це повідомляє Геологічна служба США, передає РБК з посиланням на Reuters.
За інформацією фахівців, поштовхи також відчувалися в Нікарагуа і Коста-Ріці.
У Японії стався землетрус магнітудою 6,1
Як повідомляє Тихоокеанський центр попередження про цунамі (PTWC), біля берегів цих країн оголошена загроза цунамі. Поява хвиль можлива в межах 300 км від епіцентру землетрусу, пише Reuters. За даними видання, епіцентр землетрусу знаходився в 153 км від міста Пуерта-ель-Тріунфо. Осередок був зафіксований на глибині 33 км.
Повідомлень про збитки «на національному рівні» поки немає, повідомляють екстрені служби Сальвадора. За їх даними, з прибережних зон у зв'язку з землетрусом оголошена евакуація людей.
В Нікарагуа, у свою чергу, через землетрус і ураган Отто на південно-східному узбережжі країни, що почався раніше в четвер, 24 листопада, було оголошено надзвичайний стан. Таку заяву зробив представник президента країни Даніеля Ортеги, зазначає Reuters.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +18°
-
Дніпро+34°... +22°
-
Донецьк+37°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +23°
-
Івано-Франківськ+22°... +15°
-
Київ+26°... +19°
-
Кіровоград+29°... +21°
-
Луганськ+36°... +22°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+24°... +16°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+29°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +17°
-
Сімферополь+32°... +20°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+24°... +16°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+24°... +17°
-
Черкаси+28°... +19°
-
Чернігів+27°... +18°
-
Чернівці+24°... +16°