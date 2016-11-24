Біля берегів Сальвадору стався землетрус магнітудою 7 балів

У Тихому океані біля узбережжя Сальвадору стався землетрус магнітудою 7,0 балів.

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Про це повідомляє Геологічна служба США, передає РБК з посиланням на Reuters.

За інформацією фахівців, поштовхи також відчувалися в Нікарагуа і Коста-Ріці.

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Як повідомляє Тихоокеанський центр попередження про цунамі (PTWC), біля берегів цих країн оголошена загроза цунамі. Поява хвиль можлива в межах 300 км від епіцентру землетрусу, пише Reuters. За даними видання, епіцентр землетрусу знаходився в 153 км від міста Пуерта-ель-Тріунфо. Осередок був зафіксований на глибині 33 км.

Повідомлень про збитки «на національному рівні» поки немає, повідомляють екстрені служби Сальвадора. За їх даними, з прибережних зон у зв'язку з землетрусом оголошена евакуація людей.

В Нікарагуа, у свою чергу, через землетрус і ураган Отто на південно-східному узбережжі країни, що почався раніше в четвер, 24 листопада, було оголошено надзвичайний стан. Таку заяву зробив представник президента країни Даніеля Ортеги, зазначає Reuters.