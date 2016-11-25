Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +7° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

В Україні місцями пройдуть дощі і сніг / УНІАН

У столиці сьогодні пройде дощ, удень +2°. Вітер західний та північно-західний, до 2.8 м/с.

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У Львові 25 листопада дощ, температура повітря вдень +5°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +4°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю пройде дощ. Температура +3°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +7°, вітер мінливий, до 2.1 м/с.

На півдні до +7° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура 0°, вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер південний і західний, до 3.2 м/с.

У Дніпрі сніг. Температура повітря 0°. Вітер південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.7 м/с.

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