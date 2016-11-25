Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +7° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 25 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.
У столиці сьогодні пройде дощ, удень +2°. Вітер західний та північно-західний, до 2.8 м/с.
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У Львові 25 листопада дощ, температура повітря вдень +5°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +4°. Вітер північний та північно-західний, до 2.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю пройде дощ. Температура +3°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +7°, вітер мінливий, до 2.1 м/с.
У Харкові пройде сніг. Температура 0°, вітер західний та південно-західний, легкий.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +7°. Вітер південний і західний, до 3.2 м/с.
У Дніпрі сніг. Температура повітря 0°. Вітер південно-західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, удень +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, температура вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, до 3.7 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°