Сьогодні вдень у Києві до +2°, пройде дощ

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 25 листопада, у столиці вдень до +2°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер західний та північно-західний, до 2.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:28, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

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