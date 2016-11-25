Сьогодні вдень у Києві до +2°, пройде дощ

08:30, 25 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 25 листопада, у столиці вдень до +2°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info
У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер західний та північно-західний, до 2.8 м/с.

На автошляхах України сьогодні сонячно і без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:28, а зайде в 16:00.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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