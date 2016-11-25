Жителів України попереджають про туман

09:32, 25 листопада 2016
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Сьогодні, 25 листопада, у багатьох областях України очікується туман.

В Україні очікується туман / УНІАН
В Україні очікується туман / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України сьогодні сонячно і без опадів, завтра місцями пройдуть дощі

Вранці 25 листопада у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях місцями туман, видимість 200-500 м.

Також туман очікується по Києву та області, видимість 200-500 м.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпечної поведінки, зокрема на автошляхах.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +7°.

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