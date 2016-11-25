Кількість жертв урагану "Отто" в Панамі збільшилася до 8
У Панамі під час проходження урагану "Отто" загинули вісім осіб.
Про це повідомив директор Національної служби цивільної оборони країни Хосе Дондеріс.
У Нікарагуа евакуюють понад 10 тисяч осіб через ураган "Отто"
"За нашими даними, три людини загинули в результаті шторму, циклону і урагану "Отто". Ще п'ять життів було втрачено через необережну поведінку", - цитує Дондеріса ТАСС.
За його словами, двоє підлітків загинули, коли купалися в річці Утібе під час шторму, незважаючи на попередження з боку представників цивільної оборони. В іншому випадку чоловік намагався перетнути русло річки на своєму автомобілі, і його віднесло течією.
Ще один чоловік поринув у бурхливий річковий потік у стані алкогольного сп'яніння і потонув. Ще однією жертвою жертвою стала молода дівчина, яка загинула в результаті аварії катера, бо не одягла рятувальний жилет.
Нагадаємо, президент Коста-Ріки Луїс Гільєрмо Соліс оголосив надзвичайний стан в країні у зв'язку з наближенням урагану "Отто".
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +18°
-
Дніпро+34°... +22°
-
Донецьк+37°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+34°... +23°
-
Івано-Франківськ+22°... +15°
-
Київ+26°... +19°
-
Кіровоград+29°... +21°
-
Луганськ+36°... +22°
-
Луцьк+26°... +17°
-
Львів+24°... +16°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+29°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +17°
-
Сімферополь+32°... +20°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+24°... +16°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+24°... +17°
-
Черкаси+28°... +19°
-
Чернігів+27°... +18°
-
Чернівці+24°... +16°