Кількість жертв урагану "Отто" в Панамі збільшилася до 8

У Панамі під час проходження урагану "Отто" загинули вісім осіб.

Reuters

Про це повідомив директор Національної служби цивільної оборони країни Хосе Дондеріс.

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"За нашими даними, три людини загинули в результаті шторму, циклону і урагану "Отто". Ще п'ять життів було втрачено через необережну поведінку", - цитує Дондеріса ТАСС.

За його словами, двоє підлітків загинули, коли купалися в річці Утібе під час шторму, незважаючи на попередження з боку представників цивільної оборони. В іншому випадку чоловік намагався перетнути русло річки на своєму автомобілі, і його віднесло течією.

Ще один чоловік поринув у бурхливий річковий потік у стані алкогольного сп'яніння і потонув. Ще однією жертвою жертвою стала молода дівчина, яка загинула в результаті аварії катера, бо не одягла рятувальний жилет.

Нагадаємо, президент Коста-Ріки Луїс Гільєрмо Соліс оголосив надзвичайний стан в країні у зв'язку з наближенням урагану "Отто".