Зливи затопили північний захід Італії (відео)

Зокрема, з берегів вийшла річка Танаро, повідомляє ТСН.

Місцева влада зачинила школи та урядові установи, також не працюють магазини. Поліція перекрила усі мости та дороги, що проходять вздовж річки. Рятувальники розпочали евакуацію місцевих жителів.

Щоб уникнути підтоплення осель, люди будують захисні вали з мішків з піском. Очікується, що у найближчі кілька днів ситуація лише погіршуватиметься, оскільки дощі не вщухають.

#Italy Impressive floods in the #Piedmont region. River #Tanaro breaks banks in #Garessio. Via @TgrPiemonte pic.twitter.com/HBGtVNXTmg