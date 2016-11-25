Зливи затопили північний захід Італії (відео)

Сильні дощі призвели до затоплень районів на північному заході Італії.

REUTERS

Зокрема, з берегів вийшла річка Танаро, повідомляє ТСН.

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Місцева влада зачинила школи та урядові установи, також не працюють магазини. Поліція перекрила усі мости та дороги, що проходять вздовж річки. Рятувальники розпочали евакуацію місцевих жителів.

Щоб уникнути підтоплення осель, люди будують захисні вали з мішків з піском. Очікується, що у найближчі кілька днів ситуація лише погіршуватиметься, оскільки дощі не вщухають.

Нагадаємо, більше 18 тисяч людей в Домініканській Республіці були змушені покинути свої будинки через повені, викликані проливними дощами.