Погода на вихідні: у суботу без опадів, у неділю практично по всій країні пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в Україні практично без опадів, у неділю майже по всій країні пройдуть дощі.

У неділю в Україні пройдуть дощі / otzyv.ru

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +1°, вдень +2°. У неділю пройде дощ, 0°...+5°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +4°. У неділю очікуються опади, -2°...+7°.

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У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +3°, без опадів. У неділю вночі +-1°, вдень +6° дощ.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря -1°...+1°. У неділю до +4°, синоптики прогнозують дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі 0°, вдень +2°. У неділю +2°...+8°, дощ.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю -1°...+4°, пройде дощ.

Прогноз на 26 листопада / УНІАН

Прогноз на 27 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -4°, вдень 0°. В неділю хмарно, температура повітря 0°...+5°.

У Сімферополі завтра можливі опади, +2°...+7°. У неділю +8°...+10°, сонячно.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю невелика хмарність, температура підніметься до +5°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю температура підніметься до +6°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -4°, вдень +2°. У неділю +4°...+6° хмарно з проясненнями.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу ясно, температура до +5°. У неділю пройде дощ, вночі -6°, вдень +4°.

У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі +4°, вдень +5°. У неділю дощ, вночі -2°, вдень до +8°.

У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +5°. У неділю температура вдень +13°, без опадів.

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У Сваляві завтра практично безхмарно, +14°, у неділю пройде дощ, температура повітря -2° ...+8°.

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