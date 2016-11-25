Погода на вихідні: у суботу без опадів, у неділю практично по всій країні пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в Україні практично без опадів, у неділю майже по всій країні пройдуть дощі.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +1°, вдень +2°. У неділю пройде дощ, 0°...+5°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +4°. У неділю очікуються опади, -2°...+7°.
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У Луцьку в суботу вночі 0°, вдень +3°, без опадів. У неділю вночі +-1°, вдень +6° дощ.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря -1°...+1°. У неділю до +4°, синоптики прогнозують дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі 0°, вдень +2°. У неділю +2°...+8°, дощ.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю -1°...+4°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -4°, вдень 0°. В неділю хмарно, температура повітря 0°...+5°.
У Сімферополі завтра можливі опади, +2°...+7°. У неділю +8°...+10°, сонячно.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю невелика хмарність, температура підніметься до +5°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень +1°. У неділю температура підніметься до +6°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -4°, вдень +2°. У неділю +4°...+6° хмарно з проясненнями.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу ясно, температура до +5°. У неділю пройде дощ, вночі -6°, вдень +4°.
У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі +4°, вдень +5°. У неділю дощ, вночі -2°, вдень до +8°.
У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до +5°. У неділю температура вдень +13°, без опадів.
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У Сваляві завтра практично безхмарно, +14°, у неділю пройде дощ, температура повітря -2° ...+8°.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°