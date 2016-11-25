На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +9°
На автодорогах України найближчими днями температура підніметься до +9°, у п'ятницю та неділю пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройдуть дощі, температура до +8°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура +1°...+2°. У неділю очікуються дощі, до +8°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні пройдуть дощі, температура в дорозі +2°... +9°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +9°. У неділю по цьому маршруту зливи, температура в дорозі +3°... +7°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +7° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні дощі. Температура в дорозі -2°... +2°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати мінлива хмарність, температура +1°... +2°. У неділю синоптики обіцяють дощі, до +4°.
На Маріупольському напрямку сьогодні практично без опадів, температура -1°...+3°. Завтра по цьому маршруту без опадів. У неділю місцями синоптики прогнозують дощі, до +6°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні пройдуть дощі. Температура в дорозі +2°... +5°. У суботу на цьому маршруті мінлива хмарність. У неділю очікуються опади, температура до 8 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°