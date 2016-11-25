На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +9°

13:00, 25 листопада 2016
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На автодорогах України найближчими днями температура підніметься до +9°, у п'ятницю та неділю пройдуть дощі.

УНІАН
На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройдуть дощі, температура до +8°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура +1°...+2°. У неділю очікуються дощі, до +8°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні пройдуть дощі, температура в дорозі +2°... +9°. Завтра на цьому маршруті хмарно з проясненнями, температура до +9°. У неділю по цьому маршруту зливи, температура в дорозі +3°... +7°.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +7° (карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні дощі. Температура в дорозі -2°... +2°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати мінлива хмарність, температура +1°... +2°. У неділю синоптики обіцяють дощі, до +4°.

На Маріупольському напрямку сьогодні практично без опадів, температура -1°...+3°. Завтра по цьому маршруту без опадів. У неділю місцями синоптики прогнозують дощі, до +6°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні пройдуть дощі. Температура в дорозі +2°... +5°. У суботу на цьому маршруті мінлива хмарність. У неділю очікуються опади, температура до 8 градусів тепла.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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