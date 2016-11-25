Ураган "Отто" послабився до шторму

14:41, 25 листопада 2016
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Ураган "Отто", який накрив країни Центральної Америки, ослаб до шторму.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Отто" / Reuters

Про це повідомили в Національному центрі США по спостереженню за ураганами, передає "РИА Новости".

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24 листопада "Отто" досяг Нікарагуа поруч з кордоном Коста-Рики. Ураган, пориви вітру усередині якого досягали 190 км/год, просувався по території двох країн, поступово слабшаючи.

За прогнозами метеорологів, найближчим часом шторм піде в Тихий океан.

Як повідомляв УНІАН, у Панамі під час проходження урагану "Отто" загинули вісім осіб.

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