Рятувальники попереджають про появу льоду на дніпровських водосховищах

З 29 листопада через зниження температури повітря, передбачається поява льодових явищ на дніпровських водосховищах.

Рятувальники попереджають про появу первинних льодових явищ на водосховищах / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +9°

"За прогнозами Укргідрометцентру, починаючи з 29 листопада, внаслідок очікуваного зниження температури повітря, передбачається поява льодових явищ на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Дніпродзержинському водосховищах у вигляді заберегів, шуги, до встановлення льодоставу на мілководдях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу в Україні практично без опадів, у неділю майже по всій країні пройдуть дощі.