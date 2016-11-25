Біля північно-східного узбережжя Тайваню 25 листопада стався землетрус магнітудою 5,5.

Біля берегів Тайваню стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомило Центральне метеорологічне управління острова, передає ТАСС.

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Епіцентр підземного поштовху знаходився в морській акваторії на відстані 71 км від повіту Хуалянь. Осередок землетрусу залягав на глибині 19,6 км під океанським дном.

Інформації про руйнування і постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у Тихому океані біля узбережжя Сальвадора стався землетрус магнітудою 7,0 балів.