У західних областях вночі та вранці очікується туман, майже по всій Україні прогнозують дощі
Майже по всій території України у неділю очікується до + 10 градусів за Цельсієм.
У західних областях України цієї ночі та вранці 27 листопада очікується туман. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зазначається, що видимість у цей час буде 200-500 м.
На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 ...- 4 градуси, удень +2 ... + 8 градусів.
У центрі хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 ...- 4 градуси, удень +2 ... + 8 градусів.
На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +9°
На сході хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 0 ...- 5 градусів, удень +1 ... + 7 градусів.
На півдні хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 ...- 4 градуси, удень +3 ... + 9 градусів.
На заході хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий, на Закарпатті помірний дощ. Температура повітря вночі 3 ...- 4 градуси, удень +2 ... + 8 градусів.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°