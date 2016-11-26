У західних областях вночі та вранці очікується туман, майже по всій Україні прогнозують дощі

23:52, 26 листопада 2016
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Майже по всій території України у неділю очікується до + 10 градусів за Цельсієм.

Видимість очікується 200-500 метрів / фото УНІАН
Видимість очікується 200-500 метрів / фото УНІАН

У західних областях України цієї ночі та вранці 27 листопада очікується туман. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що видимість у цей час буде 200-500 м.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 ...- 4 градуси, удень +2 ... + 8 градусів.

У центрі хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 ...- 4 градуси, удень +2 ... + 8 градусів.

На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +9°

На сході хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 0 ...- 5 градусів, удень +1 ... + 7 градусів.

На півдні хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 ...- 4 градуси, удень +3 ... + 9 градусів.

На заході хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий, на Закарпатті помірний дощ. Температура повітря вночі 3 ...- 4 градуси, удень +2 ... + 8 градусів.

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