Майже всюди по країні тиждень почнеться мокрим снігом та дощем
У західних регіонах та на півночі синоптики прогнозують мокрий сніг, на сході та в центрі – дощі або сніг з дощем. Ясно в понеділок буде лише на півдні України.
У понеділок, 28 листопада, на більшій частині території України буде хмарно, очікується мокрий сніг та дощі. Вітер західний, 7-12 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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У західних регіонах температура коливатиметься від -1 вночі до +1 вдень. Прогнозують мокрий сніг, на Закарпатті – з дощем.
На півночі та у столиці температура становитиме -1..+2, також похмуро і мокрий сніг.
На сході країни очікується 0..+6 вдень та +1..+4 градуси тепла вночі, дощитиме. На Харківщині можливий мокрий сніг.
В центральних регіонах у понеділок також обіцяють сніг з дощем, температура 0..+2.
На півдні України через хмари визиратиме сонце. Вночі +2..+4, вдень до +5 тепла.
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