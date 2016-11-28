Сьогодні в Україні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +11° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 28 листопада, в Україні пройдуть дощі та сніг. Найтепліше буде на півдні - до +11°.

Reuters

У столиці без опадів, удень +1°. Вітер західний, до 5.6 м/с.

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У Львові 28 листопада снігопад, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, до 7.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура 0°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, західний і північно-західний, до 5.2 м/с.

На півдні до +11° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура до +2°, вітер південно-західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні очікується дощ. Температура вдень +11°. Вітер змінний, до 7.5 м/с.

У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +2°. Вітер південний і західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +6°. Вітер північний і південно-західний, до 9.1 м/с.

У Краматорську у понеділок дощ, удень +6°. Вітер південний і південно-західний, помірний

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У Сєвєродонецьку злива, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

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