Сьогодні в Україні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +11° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 28 листопада, в Україні пройдуть дощі та сніг. Найтепліше буде на півдні - до +11°.
У столиці без опадів, удень +1°. Вітер західний, до 5.6 м/с.
На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +9°
У Львові 28 листопада снігопад, температура повітря вдень -1°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні очікується сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, до 7.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура 0°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +4°, західний і північно-західний, до 5.2 м/с.
У Харкові пройде сніг. Температура до +2°, вітер південно-західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні очікується дощ. Температура вдень +11°. Вітер змінний, до 7.5 м/с.
У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +2°. Вітер південний і західний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +6°. Вітер північний і південно-західний, до 9.1 м/с.
У Краматорську у понеділок дощ, удень +6°. Вітер південний і південно-західний, помірний
Майже всюди по країні тиждень почнеться мокрим снігом та дощем
У Сєвєродонецьку злива, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°