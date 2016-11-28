У Києві сьогодні без опадів, вдень до +1°

08:30, 28 листопада 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 листопада в столиці вдень до +1°, без опадів.

photographers.ua, jDtnt
У Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер західний, до 5.6 м/с.

На популярних маршрутах України пройдуть дощі, на заході температура до +9°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:33, а зайде у 15:58.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 28 листопада, в Україні пройдуть дощі та сніг. Найтепліше буде на півдні - до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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