У Києві сьогодні без опадів, вдень до +1°

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 листопада в столиці вдень до +1°, без опадів.

У Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер західний, до 5.6 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:33, а зайде у 15:58.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 28 листопада, в Україні пройдуть дощі та сніг. Найтепліше буде на півдні - до +11°.

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