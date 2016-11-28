У Непалі стався землетрус

09:34, 28 листопада 2016
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Землетрус магнітудою 5,4 стався в Непалі 28 листопада.

У Непалі сталося землетрясние / Flickr, Matt Katzenberger
У Непалі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомили в Метеорологічній обсерваторії Гонконгу, передає ТАСС.

Біля берегів Сальвадору стався землетрус магнітудою 7 балів

Підземні поштовхи були зафіксовані в 115 км на схід від Катманду. Дані про глибину залягання вогнища землетрусу не наводяться.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у північно-східного узбережжя Тайваню 25 листопада стався землетрус магнітудою 5,5.

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