Землетрус магнітудою 5,4 стався в Непалі 28 листопада.

У Непалі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомили в Метеорологічній обсерваторії Гонконгу, передає ТАСС.

Читайте також Біля берегів Сальвадору стався землетрус магнітудою 7 балів

Підземні поштовхи були зафіксовані в 115 км на схід від Катманду. Дані про глибину залягання вогнища землетрусу не наводяться.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у північно-східного узбережжя Тайваню 25 листопада стався землетрус магнітудою 5,5.