Погода на тиждень: в Україні похолодає, практично кожен день будуть йти дощі і сніг
Практично весь тиждень в Україні йтимуть дощі і сніг. У вівторок похолодає, у деяких регіонах температура опуститься до -11°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок майже по всій країні пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +11°. У східних областях пройдуть дощі, температура до +9°. У центрі країни практично без опадів, стовпчик термометра підніметься до +2°. На заході і півночі синоптики обіцяють сніг, вдень до +1°.
У вівторок, 29 листопада, в Україні похолодає і пройде сніг. У Сумській області вночі стовпчик термометра опуститься до -10°. Вдень найтепліше буде в Криму - до +2°.
У середу, 30 листопада, в Україні очікується сонячна погода, опади пройдуть лише у західних областях, де вдень до 0°. Найхолодніше буде на сході та півночі країни, у Сумській області вдень до 6 градусів морозу.
У четвер в Україні погода практично не зміниться. Вночі -8°...-1°, вдень на заході до +3°.
У п'ятницю країну знову накриє снігопад, без опадів буде лише в центрі. У більшості областей трохи потеплішає: на півдні температура підніметься до +4°, в інших регіонах вдень -1°...+2°.
На вихідних продовжить падати сніг. У суботу вночі найхолодніше буде у Сумській області - до -6°, на решті території -2°...-5°. Вдень температура по країні -1°...+4°. У неділю на заході і сході вночі похолодає до -7°, вдень в Україні -1°...+4°.
Народний прогноз погоди
28 листопада - день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. На Гурієв день зима з коня злізає, встає на ноги, кує сиве морози, стелить по річках, озерах крижані мости, сипле з одного рукава сніг, а з іншого - іній. Якщо погода на Гурія хмарна, травень буде мокрим. 29 листопада - день Святого Матвія. Якщо в цей день віють буйні вітри, то бути хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).
Сьогодні в Україні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +11° (карта)
30 листопада - Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Погода в цей день вказує на те, якою буде погода взимку. 1 грудня - день Платона і Романа. Якщо зранку тепло, буде відлига на початку зими. Холод і метелиця вдень - такою буде середина зими; під вечір розпочнеться метелиця - зима буде йти від нас неохоче. 2 грудня - пророка Авдея Бережного. На Авдея заметіль дорогу замітає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє. Тому в давнину люди з побоюванням виходили на вулицю у другий день зими.
3 грудня вшановується пам'ять святого Прокла. У народі вірили, якщо на Прокла сніг пішов, то на Олену Льоносійку (3 червня) піде дощ. 4 грудня - Введення у храм Пресвятої Богородиці. У церковному календарі це одне з найбільших свят. До цього дня потрібно завершити всі сільськогосподарські роботи. Селяни казали: "як буде на Введення вода, то на Юрія трава", "як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома". Якщо в цей день похолодає, то зима буде суворою.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+34°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +15°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+26°... +17°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +17°
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Сімферополь+32°... +20°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+24°... +16°