Погода на тиждень: в Україні похолодає, практично кожен день будуть йти дощі і сніг

Практично весь тиждень в Україні йтимуть дощі і сніг. У вівторок похолодає, у деяких регіонах температура опуститься до -11°.

Цього тижня в Україні очікуються дощі і сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок майже по всій країні пройдуть дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +11°. У східних областях пройдуть дощі, температура до +9°. У центрі країни практично без опадів, стовпчик термометра підніметься до +2°. На заході і півночі синоптики обіцяють сніг, вдень до +1°.

Прогноз на 28 листопада / УНІАН

У вівторок, 29 листопада, в Україні похолодає і пройде сніг. У Сумській області вночі стовпчик термометра опуститься до -10°. Вдень найтепліше буде в Криму - до +2°.

Прогноз на 29 листопада / УНІАН

У середу, 30 листопада, в Україні очікується сонячна погода, опади пройдуть лише у західних областях, де вдень до 0°. Найхолодніше буде на сході та півночі країни, у Сумській області вдень до 6 градусів морозу.

Прогноз на 30 листопада / УНІАН

У четвер в Україні погода практично не зміниться. Вночі -8°...-1°, вдень на заході до +3°.

Прогноз на 1 грудня / УНІАН

У п'ятницю країну знову накриє снігопад, без опадів буде лише в центрі. У більшості областей трохи потеплішає: на півдні температура підніметься до +4°, в інших регіонах вдень -1°...+2°.

Прогноз на 2 грудня / УНІАН

На вихідних продовжить падати сніг. У суботу вночі найхолодніше буде у Сумській області - до -6°, на решті території -2°...-5°. Вдень температура по країні -1°...+4°. У неділю на заході і сході вночі похолодає до -7°, вдень в Україні -1°...+4°.

Прогноз на 3 грудня / УНІАН

Прогноз на 4 грудня / УНІАН

Народний прогноз погоди

28 листопада - день пам'яті мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, Варвари, Дмитра. На Гурієв день зима з коня злізає, встає на ноги, кує сиве морози, стелить по річках, озерах крижані мости, сипле з одного рукава сніг, а з іншого - іній. Якщо погода на Гурія хмарна, травень буде мокрим. 29 листопада - день Святого Матвія. Якщо в цей день віють буйні вітри, то бути хуртовинам до Миколи зимового (19 грудня).

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30 листопада - Григорія, Никона, Лазаря, Михайла. Погода в цей день вказує на те, якою буде погода взимку. 1 грудня - день Платона і Романа. Якщо зранку тепло, буде відлига на початку зими. Холод і метелиця вдень - такою буде середина зими; під вечір розпочнеться метелиця - зима буде йти від нас неохоче. 2 грудня - пророка Авдея Бережного. На Авдея заметіль дорогу замітає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє. Тому в давнину люди з побоюванням виходили на вулицю у другий день зими.

3 грудня вшановується пам'ять святого Прокла. У народі вірили, якщо на Прокла сніг пішов, то на Олену Льоносійку (3 червня) піде дощ. 4 грудня - Введення у храм Пресвятої Богородиці. У церковному календарі це одне з найбільших свят. До цього дня потрібно завершити всі сільськогосподарські роботи. Селяни казали: "як буде на Введення вода, то на Юрія трава", "як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома". Якщо в цей день похолодає, то зима буде суворою.

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